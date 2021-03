«Atiraram a minha mulher ao chão e apontaram-me uma pistola à cabeça durante 10 minutos»

Os assaltos a residências de jogadores que ultimamente têm assolado os futebolistas do PSG não são propriamente uma novidade. Já aconteceram em Espanha, em Inglaterra... Florent Balmont, médio de 41 anos, que joga no Dijon, recordou em declarações ao jornal 'Le Parisien' o que lhe sucedeu em 2008, quando jogava no Lille.





"Nessa noite estava a dormir em casa. Tinha jogo no dia seguinte. Eram 5 da manhã e três pessoas abriram a porta, disseram que vinham buscar a chave do meu carro, que estava parado à frente de casa. Atiraram a minha mulher ao chão. Apontaram-me uma pistola à cabeça durante 10 minutos. A minha filha tinha quatro anos, não saiu do quarto, mas viu tudo", conta o médio.A filha de Balmont demorou a superar o sucedido. "Eu e a minha mulher conseguimos superar sozinhos, mas aquilo perseguiu a minha filha durante vários anos", acrescentou.O jogador reconhece que a sua vida mudou depois daquela noite. "O clube tinha posto agentes das 8 da tarde às 6 da manhã. Durante um período passámos a dormir todos no mesmo quarto. Eu, a minha mulher, a milha filha de quatro anos e a mais nova, que nessa altura tinha 11 meses."