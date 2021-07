Kévin Gameiro regressa ao Estrasburgo 13 anos depois

O francês Kévin Gameiro, que era um jogador livre, depois de terminar contrato com o Valência, assinou por dois anos com o Estrasburgo, clube ao qual regressa 13 anos depois, anunciou este domingo o clube da Ligue 1.

"O Estrasburgo é a minha casa. Foi aqui que fui formado, que dei os primeiros passos como profissional, e igualmente onde conheci a minha mulher. É o momento de voltar", disse o avançado gaulês, citado no comunicado do clube francês.

Gameiro, de 34 anos, saiu do Estrasburgo em 2008, cumprindo três épocas no Lorient (2008/09 a 2010/11), duas no Paris Saint-Germain (2011/12 e 2012/13), três no Sevilha (2013/14 a 2015/16), duas no Atlético de Madrid (2016/17 e 2017/18) e três no Valência (2018/19 a 2020/21).

Agora, Gameiro, internacional pela principal seleção de França em 13 ocasiões (três golos), está de volta, com um currículo que inclui quatro vitórias na Liga Europa.

De acordo com o Estrasburgo, o avançado internacional francês soma 213 golos e 70 assistências em 612 jogos.





#MercatoRCSA I 13 ans après son départ, @kevingameiro9 retrouve le club qui l’a formé et qui lui a permis de devenir un joueur professionnel.



Bon retour en Alsace Kévin ! ?? — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 18, 2021