O antigo futebolista internacional francês Patrick Vieira é o novo treinador do Estrasburgo, para as próximas três temporadas, informou este domingo em comunicado o clube que terminou em 15.º a última Ligue 1.

"Estou muito feliz por vir para o Racing [Estrasburgo]. Conheço a história e a identidade deste clube, o fervor que gera, a importância que tem para o seu território, terra de futebol e paixão", disse Patrick Vieira.

O antigo médio internacional francês, de 47 anos, sucede a Frédéric Antonetti, despedido no início da semana passada, depois de manter o Estrasburgo na Ligue 1 no final da época 2022/23.

"Dou as boas-vindas a Patrick Vieira, que conheci na seleção da França e estou muito feliz em recebê-lo em Estrasburgo", disse o presidente do Estrasburgo, Marc Keller, num comunicado.

Ícone do futebol francês, campeão mundial e europeu pelos bleus, Vieira conta com 107 chamadas à seleção, 21 delas com a braçadeira de capitão, e uma carreira que passou por clubes como Arsenal, Juventus, Inter Milão e Manchester City.

Como treinador, Vieira iniciou funções nas camadas jovens do Manchester City, em 2013, após o que passou pelo New York City FC (2016-2018), Nice (2018-2021) e Crystal Palace (2021-2023), de onde saiu em março por "resultados insuficientes".