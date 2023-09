Lille, de Paulo Fonseca, de regresso às vitórias na Liga francesa

O Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, regressou este domingo às vitórias na Liga francesa, impondo-se por 1-0 ao Montpellier, na quarta jornada, subindo provisoriamente ao quarto lugar, com sete pontos.

A equipa orientada por Paulo Fonseca marcou cedo, logo aos três minutos, através do turco Yusuf Yazici, e depois conseguiu gerir a vantagem até ao final, apesar do 'susto' sofrido aos 88 minutos, com o golo do Montpellier que o VAR reverteu, por fora-de-jogo.

Após a goleada de 4-1 na deslocação ao terreno do Lorient, o Lille reentra assim na luta pelos primeiros lugares do campeonato.

No estádio Pierre Mauroy, bastou para os três pontos o remate de livre de Yazici, numa partida em que não se criaram mais ocasiões claras de golo.

O recém-promovido Le Havre derrotou o Lorient, por 3-0, em jogo disputado no estádio Oceane.

A formação de Luka Eisner marcou através do russo Daler Kuuzyaev (53 minutos), de Nabil Aliou (70) e do congolês Nolan Mbemba (90+).

Quanto ao Reims, cedeu empate no estádio Saint Symphorien ao Metz, por 2-2.

O senegalês Cheikh Sabaly adiantou o Metz, no sétimo minuto, após o que Reims virou o marcador, através do costa-marfinense Omar Diakite (17) e do maltês Teddy Teima (52). Aos 63 minutos, o gambiano Abile Jallow fixou o empate final.

Mais cedo, Toulouse e Clermont tinham empatado também 2-2.

Golos do marroquino Abouhlal (8) e Magri, para o Toulouse, com resposta de Kyei (34, de grande penalidade) e Ogier (90+6) para o Clermont.

Na Liga francesa, ainda com o Lyon-PSG por disputar, comanda o Mónaco, com 10 pontos, seguido por Marselha, com oito, e Reims, Lille e Brest, todos com sete.