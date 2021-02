A emocionante mensagem de José Fonte "para todos aqueles que foram rejeitados ou dispensados"

O defesa internacional português José Fonte deixou este sábado uma emocionante mensagem "para todos aqueles que foram rejeitados ou dispensados".





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por JOSE FONTE (@f6nte)

Em publicação feita através da sua conta oficial do Instagram, o experiente central do Lille dirigiu-se "especialmente aos miúdos", onde deixou alguns dos principais ingredientes que um futebolista deve ter para conseguir singrar no desporto-rei."Uma mensagem para todos aqueles que foram rejeitados ou dispensados, digo especialmente aos miúdos... não baixem as armas, não desistam dos vossos sonhos, porque tudo é possível. Procurem uma maneira inteligente de melhorar, dediquem-se mais que os outros, sejam a exceção e não a regra, sejam mais. Que essa rejeição seja gasolina para o vosso fogo interior. Contrariedades fazem parte da vida mas a maneira como se ultrapassam esses momentos é que nos faz aprender e nos tornam à prova de bala. Um passo à frente do outro sempre. Ter talento é muito importante, sim... mas ter CORAÇÃO, coragem, capacidade de trabalho, espírito de sacrifício, ALMA é muito mais! Vamos, sejam mais. Um abraço com estima", pode ler-se.