Amadou Onana é reforço do campeão francês Lille

Amadou Onana é reforço do Lille, com o médio internacional sub-21 pela Bélgica a assinar contrato com os campeões franceses até 2026, informou esta quinta-feira o clube gaulês na sua página oficial.

O médio defensivo, de 19 anos, fez o início da formação na Bélgica, no Zulte Waregem, mas assinou ainda juvenil pelos alemães do Hoffenheim, e, depois, pelo Hamburgo, clube em que chegou aos seniores na última temporada.

"Estou muito feliz de estar aqui, num clube com uma boa infraestrutura. O que mais posso pedir? É o sonho de qualquer jogador, evoluir na Ligue 1, num histórico como o Lille", disse o jogador, citado pelo clube.

O campeão francês, que conta com os portugueses José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches, avançou para a contratação de Onana, face à saída de Soumaré, transferido para o Leicester por 20 milhões de euros.

O Lille arrancou no domingo a época 2021/22 com a conquista da Supertaça francesa, designada 'Trophée des Champions', ao vencer o Paris Saint-Germain por 1-0, graças a um grande golo do português Xeka, em Telavive.