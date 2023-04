André Gomes: «Estou a aproveitar para desfrutar do meu futebol»

Emprestado pelo Everton ao Lille até final da corrente temporada, André Gomes recuperou em França a melhor forma, depois de um período complicado em Inglaterra. Por isso, em entrevista ao 'The Athletic' não tem dúvidas que a decisão tomada no verão foi a mais acertada, apesar de sublinhar a forte ligação ao clube inglês.

"Acho que tomei a decisão certa. Estou a jogar muito e a sentir-me confiante", sublinhou o médio português, de 29 anos, salientando que a presença de José Fonte na equipa "foi importante" para a mudança, à semelhança do técnico Paulo Fonseca. "O treinador também foi muito importante. O estilo, a forma como quer que a equipa jogue, a forma como eu iria integrar-me no sistema... Essas foram as duas grandes razões, mas também senti que precisava de um novo capítulo", explicou.

André Gomes deixou ainda grandes elogios a Fonseca. "É muito apaixonado e gosta de jogar um futebol positivo, de ataque", adiantou, fazendo mesmo comparações com Pep Guardiola pela "forma de jogar" e por gostar que a equipa "tenha bola e controle" o jogo. "O Paulo ainda é jovem e consigo ver muitas coisas boas nele. Num par de anos, acredito que esteja num nível ainda melhor. É muito metódico. Eu gosto de ter a bola, portanto para mim é fantástico. Mas ele exige e é muito organizado", acrescentou.

Sobre a passagem pelo Everton, André Gomes recordou a grave lesão sofrida em 2019, quando fraturou um tornozelo, que considerou "um momento muito duro", admitindo: "Os primeiros dias foram como um pesadelo, porque ficamos com dúvidas. Tinha medo de fazer as perguntas que tinha na cabeça. Precisei de acalmar e compreender que podia recuperar", lembrou, frisando que foi o facto de ter jogado pouco na época passado que o levou a sair para o Lille.

Com o empréstimo a aproximar-se do fim e vinculado ao Everton até 2024, André Gomes admitiu que não sabe onde jogará no futuro. "Não faço ideia. No final da época veremos. Quero que o Lille se qualifique para as competições europeias e que o Everton termine numa boa posição. Estou a aproveitar para desfrutar do meu futebol e para recuperar confiança. Estou focado em jogar e mostrar-me de novo", sublinhou.