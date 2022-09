André Gomes: «O presidente e o Paulo Fonseca convenceram-me a juntar-me ao projeto»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

André Gomes assumiu, esta quinta-feira, estar "muito feliz" por se juntar ao Lille, clube que representará até ao final da temporada por empréstimo dos ingleses do Everton. Em declarações no site oficial do emblema francês, o médio internacional por Portugal explicou que Paulo Fonseca teve influência na sua decisão.

"Estou muito feliz por juntar-me ao Lille. É um projeto ambicioso. Espero ajudar o grupo, que já tem muita qualidade, ao trazer comigo a minha experiência para a equipa. O presidente e o Paulo Fonseca (treinador) convenceram-me a juntar-me ao projeto. Espero fazer parte desta equipa de qualidade o mais rapidamente possível, para juntos termos uma grande temporada. Vamos, Lille!", disse o ex-Benfica, que recebeu largos elogios do presidente Olivier Létang.





"Com a chegada de André Gomes estamos contentes por adicionarmos a última peça ao nosso 'puzzle'. Ele trará com ele todas as suas qualidades, a sua personalidade e a grande experiência que tem a um nível altíssimo, tanto em clubes como na Seleção. A sua vinda completa o nosso plantel e acrescenta-lhe tanto a nível qualitativo como quantitativo. Estamos prontos para uma grande temporada. Gostaria de agradecer ao André e à sua família e pedir aos nossos adeptos para receberem-no da melhor forma possível", concluiu