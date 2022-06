Angel Gomes e a passagem por Portugal: «Muitos diziam: 'Mas quem sai do United para ir para o Boavista?'»

Angel Gomes deixou muitos adeptos boquiabertos quando abandonou o Manchester United para reforçar os franceses do Lille, mas apanhou tudo e todos de surpresa quando acabou por ser emprestado logo na primeira temporada ao Boavista. Em entrevista ao 'SPORTbible', o criativo luso-inglês recordou alguns dos comentários que foram feitos após a sua decisão e como Luís Campos e o próprio Lille contribuíram para o seu sucesso na curta passagem por Portugal.

"Muitas pessoas diziam: 'Mas quem sai do United para ir para o Boavista?'. Estavam a acontecer muitas coisas nessa altura e foi muito difícil. Havia uma parte de mim que sabia que ia ser difícil. Tive de deixar toda a conversa de lado e seguir em frente e com aquilo que eu queria alcançar a partir daquele momento. Eu precisava de mais minutos de jogo porque na fase final do meu contrato com o Manchester United eu não tinha jogado muito. Eu penso que muitas pessoas pensaram algo do género: 'Deixou o United para ir para o Lille para depois ir emprestado para o Boavista. Ele podia ter sido emprestado ao United'. Mas na minha cabeça, eu sempre estive muito certo de qual era a minha visão e do que eu queria para o meu futuro", começou por dizer o luso-inglês, realçando a "excelente relação" que tem com Luís Campos e como o clube o deixou à-vontade para seguir para Portugal e somar minutos.

"Eles [Lille] disseram-me para eu não ter qualquer tipo de pressão e para aproveitar o meu momento em Portugal. Mas foi uma temporada muito difícil. Havia um projeto a ser construído. Trouxemos 16 novos jogadores, formámos uma equipa e depois tivemos de mostrar qualidade na Liga portuguesa, que não é a mais fácil para se jogar. Foi difícil, mas do ponto de vista individual penso que me saí bem", terminou.