Casa de Renato Sanches assaltada durante jogo com o Lens

Terça-feira não foi definitivamente um bom dia para Renato Sanches. Para lá de ter sido eliminado da Taça de França, numa partida com o Lens na qual falhou um dos penáltis no desempate que ditou o adeus à prova, o médio português do Lille foi ainda vítima de um assalto na sua residência precisamente enquanto disputava a referida partida. Deste assalto, do qual Renato Sanches já apresentou queixa nas autoridades, resultou o furto de dinheiro, relógios e outros objetos de valor.Renato Sanches é a mais recente vítima da onda de assaltos a casas de jogadores um pouco por toda a Europa, que em Portugal conheceu recentemente um episódio a envolver Nicolás Otamendi.