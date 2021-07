«Dirigiu-se a mim de forma agressiva»: Xeka explica confronto com Tiago Djaló no Lille-Kortrijk

Miguel Ângelo da Silva Rocha, mais conhecido como Xeka no mundo do futebol, explicou este sábado o que esteve na origem dos confrontos com o compatriota Tiago Djaló no intervalo do jogo particular entre Lille e Kortrijk, onde os dois jogadores trocaram empurrões em pleno relvado e tiveram de ser separados pelos próprios colegas.





Em mensagem publicada através dos 'stories' do Instagram, o médio-centro português assumiu ter feito um reparo ao defesa-central durante o decorrer da primeira parte e que isso acabou por "ofendê-lo", afirmando que apenas tentou defender-se nos confrontos com o colega de equipa, com quem nunca teve "qualquer divergência". Xeka aproveitou também para pedir desculpa aos adeptos do Lille pelas imagens."Queria apenas explicar o que se passou durante o jogo. Fiz um reparo a um colega, a quem nunca tive qualquer divergência. Todavia, ele sentiu-se ofendido, apesar de nunca o ter insultado ou faltado ao respeito. Após o apito para o intervalo, ele dirigiu-se a mim de forma agressiva e tentei simplesmente defender-me. Peço desculpas aos adeptos e ao clube por esta situação que nunca fez parte da minha carreira. Todos os que me conhecem sabem que não sou nada agressivo, posso ter uma personalidade forte, mas sempre com boas intenções", pode ler-se.