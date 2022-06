«Estou f... contigo!»: Angel Gomes recorda 'dura' de Mourinho nos tempos do Man. United

Angel Gomes coincidiu com o período em que José Mourinho orientou o Manchester United, entre 2016 e 2018, e não esquece o treinador que lhe permitiu estrear-se pela equipa principal dos red devils, clube onde fez toda a formação.

Em entrevista ao 'SPORTbible', o atual jogador dos franceses do Lille recordou um jantar de equipa depois da estreia pela equipa principal, num jogo a contar para a Taça de Inglaterra, em que acabou por ouvir uma 'dura' do 'Special One' à frente de todo o plantel.

"Nunca ninguém me chegou a perguntar sobre Mourinho antes, então em praticamente nunca tive a oportunidade de falar sobre ele. Agora que estou mais velho e maduro apercebi-me o quão importante ele foi para mim e para a minha carreira. Ele deu-me a oportunidade de me estrear [pelo Manchester United] e eu nunca lhe agradeci por isso", começou por dizer criativo que em Portugal representou o Boavista em 2020/21, por empréstimo.

"Eu nunca cheguei a contar esta história antes, mas houve uma vez que o Mourinho me chamou para um jogo da Taça juntamente com a equipa principal depois de eu ter jogado pelos sub-21. Estávamos na mesa a jantar e ele estava a falar com todos os jogadores. De repente, veio à minha beira e disse-me: 'Estou fodido contigo!'. Na altura, estavam todos a rir, então pensei que ele estava a brincar comigo. Perguntei-lhe porquê e ele falou sobre a minha exibição no dia anterior. Ele deve ter achado que eu joguei uma merda. Eu não achava que tivesse jogado assim tão mal mas ele é que manda, por isso se ele diz que eu joguei mal é porque eu joguei, de facto, mal", recordou.

E prosseguiu: "Ele disse-me algo do género: 'Estavas a fazer isto e aquilo mas devias ter feito isto e aquilo'. E isto tudo aconteceu bem à frente de toda a equipa. Naquela altura em já tinha ouvido alguns raspanetes, mas nunca do treinador. Simplesmente não estava à espera daquilo. Fui apanhado de surpresa. Eu ainda era muito novo então comecei logo a pensar: 'Foda-se, ele odeia-me'. Eu fui para o meu quarto e liguei ao meu pai. Quase chorei enquanto falava com ele."

Volvidos cinco anos desde o episódio com Mourinho, Angel Gomes assume que agora vê com outros olhos o 'raspanete' que acabou por ouvir do 'Special One'. "Eventualmente apercebi-me do tipo de pessoa que ele realmente é. Mourinho queria ser sempre o melhor e acho que, para mim, ele estava a tentar transmitir que esse não ia ser um caminho fácil de se fazer. Ele quis dar-me a disciplina necessária para se ser um jogador de equipa principal", assumiu o ex-Boavista, desvendando que gostava de voltar a ser orientado por Mourinho. "Adoraria voltar a ser treinado por ele porque ele consegue extrair o melhor dos jogadores. É uma pessoa muito apaixonada pelo desporto e importa-se muito. Recordo-me de o Marcus [Rashford] e o Jesse [Lingard] contarem-me que às vezes estavam sozinhos em casa, a descansar, e que de repente ele lhes ligava através de um FaceTime apenas para dizer-lhes 'Olá' ou perguntar como estavam. E para mim, isso era muito engraçado. São estas pequenas coisas que mostram quem ele realmente é", terminou.