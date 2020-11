O Lille derrotou ontem o Milan, em San Siro, por 3-0, com Renato Sanches a protagonizar uma bela exibição. A 'France Football' tece-lhe rasgados elogios, comparando-o, inclusivamente, a Seedorf.





"O Milan viu muitas lendas pisarem o relvado da sua lendária casa, em San Siro. Entre eles, um certo Clarence Seedorf, que há muito fez as delícias do público milanês com as suas atuações. Esta quinta-feira, Renato Sanches despertou a memória do holandês, fazendo uma cópia quase perfeita em estilo próximo do ilustre mais velho", escreve a conceituada revista francesa.E prossegue: "Sempre justo nas suas escolhas, nunca entrou em pânico com a bola no pé, o português brilhou com a sua capacidade de regular o ritmo da equipa. À frente da defesa, substituiu Sven Botman e José Fonte por pedir a bola incessantemente e nunca perdê-la. Com as suas arrancadas, ele permitiu que sua equipa se projetasse rapidamente para a frente e irritou Sandro Tonali, que ficou chocado com as qualidades físicas do ex-Bayern."