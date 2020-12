Franceses colocam Renato Sanches no radar do Liverpool

Depois de Diogo Jota, está à vista mais um português na equipa do Liverpool. De acordo com o 'Le10Sport', Renato Sanches poderá estar muito perto de reforçar o atual campeão inglês, mudança que poderá acontecer já na reabertura do mercado de transferências em janeiro.

A realizar uma temporada de grande nível nos franceses do Lille, o médio português vencedor do Golden Boy em 2016 é, segundo a imprensa desportiva francesa, o principal candidato caso Georginio Wijnaldum saia de Anfield. Recorde-se que o internacional holandês termina contrato com os reds em junho de 2021 e tem sido fortemente ligado a um possível interesse do Barcelona de Ronald Koeman.