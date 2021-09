Gabriel Gudmundsson reforça o Lille até 2026

O Lille oficializou a contratação do jovem defesa sueco Gabriel Gudmundsson, de 22 anos, que assinou com o clube campeão francês até 2026.

Gabriel Gudmundsson, que atua como lateral-esquerdo, representava os holandeses do Groningen desde a temporada 2019/2020.

No site oficial, o Lille destacou que, ao serviço dos suecos do Halmstads, que representou entre 2016 e 2019, o defesa realizou 88 partidas e apontou 16 golos. E acrescentou que na temporada passada, ao serviço do Groningen, Gabriel Gudmundsson fez 23 jogos e cinco assistências, "revelando-se uma das maiores promessas" da Eredivisie.

O Lille conta com quatro portugueses no seu plantel, os defesas Tiago Djaló e José Fonte e os médios Renato Sanches e Xeka.