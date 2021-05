Hazard: «Aprendi tudo no Lille, foi lá que me fiz homem»

Em entrevista ao site oficial do Lille, Eden Hazard, que atualmente representa o Real Madrid, recordou o título francês pelo Lille em 2011: "Lembro-me de toda a temporada que fizemos. Éramos um grupo muito bom. O treinador era espetacular e entendia tudo aquilo que precisávamos de fazer. Adorávamos jogar todos juntos".





Agora, depois de um jejum de nove anos, o avançado declarou o desejo de ver a equipa a triunfar novamente: "Vejo os jogos sempre que posso. Se eles forem campeões esta temporada, vão ser melhores do que nós em 2011".O jogador belga relembrou ainda o quanto cresceu enquanto esteve em França e como isso contribuiu para estar onde está hoje: "Devo quase tudo ao Lille, se estou aqui hoje é graças a toda a gente que conheci no clube. Não é apenas uma questão futebolística. Quando lá cheguei tinha 14 anos, era um bebé. Quando saí, com 21, já não era tanto. Foi lá que me fiz homem, que comprei o meu primeiro apartamento e que aprendi mais sobre a vida".Hazard tem sido muito criticado pela irregularidade das suas exibições em Madrid, mas isso é algo que não preocupa o jogador: "Seja no Lille, no Chelsea, na Seleção ou no Real Madrid, houve jogos grandes onde não dei o meu melhor. Mas o futebol de agora não é o mesmo de há dez anos. Hoje, os jogos são mais equilibrados, e para ganhar um jogo grande, o mais importante é o trabalho coletivo".O Lille desloca-se a casa do Angers na última jornada do campeonato francês, no domingo, dia 23, e precisa de vencer a partida para se sagrar campeão francês. Quem pode aproveitar um eventual deslize do líder é o PSG, que se encontra em segundo lugar a apenas um ponto da liderança.