Histórico: Paulo Fonseca bate recorde de invencibilidade do Lille nos jogos em casa para o campeonato

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paulo Fonseca entrou este domingo para a história do Lille ao bater o recorde de invencibilidade do clube nos jogos em casa para o campeonato.

Com o triunfo de hoje sobre o Montpellier, por 1-0, a contar para a quarta jornada da Liga francesa, a equipa orientada pelo treinador português aumentou para 18 o número de partidas consecutivas sem perder no seu estádio em jogos do campeonato francês, batendo assim um recorde que durava desde 1979 (há mais de 44 anos!).

Os dogues não conhecem o sabor da derrota no Stade Pierre-Mauroy para o campeonato há mais de um ano, desde 31 de agosto de 2022, altura em que perdeu com o Nice por 2-1.

"Estou muito orgulhoso por estarmos há mais de um ano sem perder em casa. Enalteço o trabalho fantástico dos jogadores e o apoio incrível dos nossos adeptos no nosso estádio", atirou o técnico luso, de 50 anos, logo após o encontro realizado hoje.

Nos últimos 18 jogos em casa, a turma de Paulo Fonseca conseguiu um total de 14 vitórias e quatro empates. Contudo, há mais um marco importante a retirar do jogo de hoje: o Lille chegou às 900 vitórias no principal escalão do futebol francês.