Jonathan David deixa elogios a Paulo Fonseca: «Podemos falar com ele sobre qualquer tema»

Antes de regressar ao Lille, Jonathan David – que esteve esta madrugada no jogo do Canadá com as Honduras – deixou elogios a Paulo Fonseca, técnico que tem retirado dele o melhor rendimento, pois já leva 21 golos em 30 jogos pelo clube francês esta época. "Ele é muito simpático, uma pessoa impecável. Podemos brincar muito com ele. Não é o tipo de treinador que perde a cabeça facilmente com os jogadores, podemos falar com ele sobre qualquer tema. Para mim, isso é muito importante. É bom ter um treinador como ele, que faz a diferença dentro e fora do campo", referiu o avançado de 23 anos à ‘Winamax FC’.

"No início, ensinou-me muito sobre como ficar rapidamente entrelinhas e ajudar os médios a combinar, mas agora quer que eu seja capaz de encontrar a profundidade. Ser um atacante versátil é a coisa mais importante", acrescentou Jonathan David, atual melhor marcador da Ligue 1 (19 golos), a par de Mbappé.