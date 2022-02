José Fonte: «Assim é difícil. Estamos dececionados...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

José Fonte, capitão do Lille, deu conta do desânimo pela derrota () frente ao Chelsea. "A este nível não podemos perder bolas em zonas perigosas do meio-campo, porque os adversários não irão falhar. Assim é difícil. Estamos decepcionados, até porque tivemos oportunidades", começou por referir o luso de 38 anos, garantindo que a equipa não irá desistir. "Temos de marcar na segunda mão e vamos preparar-nos para sermos melhores. Será difícil, mas é possível. Temos qualidade para causar danos ao Chelsea", finalizou Fonte.