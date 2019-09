José Fonte e Renato Sanches chamados pelo Lille

De regresso da Seleção, os portugueses José Fonte e Renato Sanches estão convocados pelo técnico Christophe Galtier para o jogo de hoje do Lille frente ao Angers. A lista de 18 jogadores inclui também Tiago Djaló (ex-Milan), Léo Jardim (ex-Rio Ave) e Reinildo (ex-Belenenses SAD). Xeka fica de fora.

Na antevisão do jogo, que se disputa antes da estreia na Liga dos Campeões, diante do Ajax, Galtier frisou que os internacionais "estão felizes e moralizados" e que, apesar de ser difícil jogar por duas vezes em quatro dias, está apenas focado na partida de hoje: "As escolhas foram feitas a pensar no Angers. Só depois virá o Ajax."

Benjamin André discorda, já que, para o médio, "a melhor maneira de preparar o Ajax passa por vencer o Angers, o que colocará a equipa mais confiante. Não pensar nisso seria um erro".