José Fonte eleito jogador do ano no Lille em época em que foi totalista

O internacional português José Fonte foi eleito o futebolista da época 2021/22 do Lille, numa temporada em que foi totalista em todas as provas pela equipa francesa, revelou esta quarta-feira o emblema gaulês no seu site oficial.

O defesa central e capitão de equipa recebeu 49,92% dos votos dos adeptos do Lille e sucedeu ao avançado turco Burak Yilmaz, que venceu este prémio em 2020/21.

Fonte, de 38 anos, esteve nos 49 jogos disputados pelo Lille em todas as competições (Liga francesa, Liga dos Campeões, Taça de França e Supertaça) e foi sempre totalista, acabando a temporada com 4.410 minutos nas 'pernas'.

Nessa temporada, o central português teve como colegas de equipa os compatriotas Tiago Djaló, Renato Sanches e Xeka, este último, em final de contrato, com saída confirmada do clube.

Recentemente, Fonte, campeão europeu com Portugal em 2016, renovou contrato com o Lille por mais um ano, até junho de 2023, e vai cumprir a quinta temporada consecutiva no clube.