José Fonte está feliz no Lille

Com a renovação pelo Lille selada por mais uma temporada, José Fonte não podia estar mais contente por continuar a representar o campeão em título da Ligue 1.





“A primeira coisa é que é bom estar aqui em Lille. Claro que há sempre negociações neste tipo de discussão. Mas, no fim de contas, é neste clube, nesta equipa e nesta cidade que queria estar. Depois, quando as negociações estão a decorrer, é preciso ter tempo e paciência. No final, conseguimos chegar a acordo e estou feliz por estar aqui”, confessou o internacional português, de 37 anos, em conferência de imprensa.