José Fonte: «No Crystal Palace o meu treinador pagava-me 5,5 euros quando limpava a bola para a frente»

José Fonte revelou, à ‘France Football’, as dificuldades que sentiu na chegada ao Lille. “O que Christophe Galtier pediu abalou-me um pouco. Em 2018, precisei de me adaptar porque estive 11 épocas em Inglaterra. No Crystal Palace, o meu treinador pagava-me 5,5 euros sempre que limpava a bola para a frente”, afirmou.





“Mas é o meu trabalho. Não digo: ‘Wow, fiz um belo passe que quebrou o meio-campo adversário.’ Mas se isso permitir assistir Jonathan Bamba, por exemplo, é uma sensação ótima. […] Mas não sou o Piqué”, confessou.