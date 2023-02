José Fonte: «Queremos fazer muito melhor»

A jornada 24 – que abriu ontem com a derrota do Lyon, de Anthony Lopes, em Auxerre, por 2-1 – tem no PSG-Lille de amanhã o ponto alto e José Fonte quer deixar uma imagem diferente do jogo da 1.ª volta, do qual saiu goleado por 7-1. "Mudaram muitas coisas e é óbvio que queremos fazer muito melhor. Temos que fazer uma exibição excecional, pois só assim se pode ganhar ao PSG", adiantou o português.

Já o técnico Paulo Fonseca, em entrevista à RMC, defendeu que o Lille está a fazer uma boa época. "Gostaríamos de entrar na luta pelos lugares europeus e pensamos que podemos lá chegar, mas isso não é uma obsessão", frisou.