'L'Équipe' destaca André Gomes: livre de lesões e figura do Lille

Paulo Fonseca pediu a contratação de André Gomes

Depois de Espanha (Valencia e Barcelona) e Inglaterra (Everton), André Gomes mudou-se para França. A pedido de Paulo Fonseca, o Lille conseguiu o empréstimo do médio junto do Everton e tem feito dele uma das figuras: 17 jogos, 10 como titular. André Gomes tem um golo e duas assistências.A época que o português está a realizar é motivo de destaque na edição desta sexta-feira do 'L'Équipe'. "André Gomes, para além das lesões" é o título deste artigo que começa por mencionar o currículo do jogador: "Ele jogou com Ronaldo, Messi, Iniesta, Oblak, Bernardo Silva, James Rodriguez e até Pablo Aimar. Teve como treinadores Jorge Jesus, Luis Enrique, Carlo Ancelotti ou mesmo Rafael Benitez. Foi campeão europeu com a Seleção. Disputou uma final da Liga Europa aos 20 anos. É um pouco surreal vê-lo andando de um lado para o outro no Ligue 1 com Leny Yoro, Bafode, Diakité ou Alan Virginius. André Gomes tem o currículo de um astrofísico que seguiria o mesmo curso de alunos do ensino médio muito talentosos, mas ainda longe do Nobel", acrescenta o jornal francês.O artigo recorda ainda o longo período de recuperação de André Gomes após uma fratura no tornozelo direito que afastou o médio dos relvados durante quatro meses, ocorrida a 3 de novembro de 2019 num jogo entre o Everton e o Tottenham. Isso já faz parte do passado, o presente e futuro - está emprestado até final da época - faz-se com a camisola do Lille e com elogios de Paulo Fonseca."É uma referência para os mais jovens. Trabalha bem a toda a hora, comunica bem com oos colegas e traz bom humor ao balneário. E, dentro de campo, consegue jogar o meu jogo", atira o técnico português.