Lille anuncia sete testes positivos à Covid-19 entre o plantel

O Lille, campeão francês, anunciou esta segunda-feira que tem um total de sete jogadores do plantel principal com teste positivo à covid-19, com quatro novos casos, sem que o treinador tenha revelado os nomes.

Jocelyn Gourvennec deu conta do aumento no número de indisponíveis mas não revelou quem são, com o jornal L'Équipe a avançar que entre os infetados está o português Xeka.

O atual campeão é oitavo na tabela classificativa, tendo agora nova bateria de testes prevista para terça-feira com vista ao jogo dessa noite com o Lens.