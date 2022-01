Lille aposta em jovem avançado português

Para lá de José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches, o Lille conta a partir de agora com mais um português com contrato profissional. Trata-se do jovem avançado José Bica, de 18 anos, que esta quarta-feira assinou um contrato válido por três épocas com a formação gaulesa - com início a 1 de julho. Bica, refira-se, fez o seu percurso de formação no FC Porto, Padroense e Chaves, antes de em 2020 se ter mudado para França."Fui bem tratado desde o primeiro dia aqui no Lille. Senti-me logo em casa. Foi o clube que me deu a primeira oportunidade e estou feliz por ter a possibilidade de assinar o meu primeiro contrato profissional. Era o meu objetivo e ambição, tal como a do presidente. Espero ficar aqui muitos anos e ter a possibilidade de fazer história e também dar alegria aos adeptos", disse o jovem avançado, citado pelo site oficial do Lille.Por parte da direção do clube, o presidente Olivier Létang mostrou-se entusiasmado: "O José é um jovem avançado com muita margem para evoluir e um verdadeiro faro pelo golo. Já superou várias etapas desde que chegou ao Lille, em especial ao tornar-se num elemento fulcral na nossa equipa de juniores na Youth League. Vai continuar a crescer connosco, tendo como objetivo final a sua integração na equipa principal".Ainda sem qualquer encontro pela primeira equipa, José Bica disputou esta época cinco jogos pela formação secundária e seis nos Sub-19 na Youth League, pelos quais marcou 3 golos, todos diante do Wolfsburgo.