Lille condenado a pagar 2 milhões de euros a Marcelo Bielsa

O Lille foi esta sexta-feira condenado a pagar dois milhões de euros (ME) ao seu ex-treinador Marcelo Bielsa, despedido em 2017, devido a uma "cláusula paraquedas" que o protegia em caso de demissão.

Em primeira instância, em julho de 2021, o tribunal rejeitou todos os pedidos de Marcelo Bielsa, de 68 anos, mas a nova decisão, confirmada hoje à agência France-Presse pelo advogado do treinador argentino, Benjamin Cabagno, foi já notificada às partes.

Contratado após a aquisição do clube do norte de França pelo empresário Gérard Lopez no início de 2017, Marcelo Bielsa fracassou no cargo e foi despedido, ao fim de 13 jornadas, deixando o Lille no penúltimo lugar da liga gaulesa.

No entanto, o pré-contrato assinado em fevereiro de 2017 incluía uma cláusula denominada 'paraquedas', estipulando que se o clube, por qualquer motivo, impedisse o técnico do exercício das suas funções, deveria compensá-lo mediante o pagamento de todas as quantias indicadas no contrato.

O Tribunal de Recurso, por outro lado, reduziu significativamente o valor induzido por esta cláusula, que rondava os 19 ME, e avaliou o dano sofrido pelo treinador argentino Marcelo Bielsa em dois milhões de euros.

O Lille é atualmente treinado pelo português Paulo Fonseca, que cumpre a segunda época ao comando dos 'dogues', em que alinham os jogadores lusos Tiago Santos, Tiago Djaló e Ivan Cavaleiro.