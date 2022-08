Lille de Paulo Fonseca contrata Bafodé Diakité

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, contratou o jovem defesa francês Bafodé Diakité, que alinhava no Toulouse e assinou um contrato de quatro épocas, anunciou esta sexta-feira o clube da liga francesa de futebol.

Diakité, de 21 anos, ajudou o Toulouse a sagrar-se campeão da segunda divisão gaulesa na época passada e a conquistar a promoção ao escalão principal, tendo-se manifestado "muito feliz e orgulhoso" por poder representar o Lille até 2026.

O defesa vai encontrar no Lille os defesas portugueses Tiago Djaló e José Fonte, mas já não o internacional luso Renato Sanches, que na quinta-feira foi confirmado como reforço do Paris Saint-Germain para as próximas cinco temporadas.