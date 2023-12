Lille de Paulo Fonseca não foi além de um empate na visita ao Clermont

O Nice venceu este domingo o Reims por 2-1 e manteve o segundo lugar da Liga francesa, numa 15.ª jornada em que o Lille de Paulo Fonseca não foi além de empate em casa do penúltimo.

O avançado Gaetan Laborde colocou o Nice na liderança, aos 55 minutos, contudo o Reims, com uma época bastante consistente, igualou aos 78', através do defesa marroquino Yunis Abdelhamid.

Valeu ao Nice um erro do guarda-redes Yehvann Diouf que, aos 82', permitiu a Jérémie Boga recolocar os locais definitivamente na frente, garantindo assim os três pontos, um dia depois do paris Saint-Germain ter vencido o Nantes por 2-1, o mesmo resultado com que o Mónaco ganhou na visita ao Rennes.

O PSG comanda com 36 pontos, seguido do Nice com 32 e do Mónaco com 30.

O triunfo dos três primeiros atrasou o Lille, de Paulo Fonseca, que, com uma exibição pálida, não foi além de 0-0 na visita ao Clermont Ferrand, mantendo o quarto lugar, agora com 27 pontos, mais longe da frente.

O defesa luso Tiago Santos foi titular, enquanto Tiago Djalo está lesionado, desfalcando a equipa que no primeiro tempo ainda ameaçou o golo, mas que na etapa complementar esteve aquém do seu potencial.

Esse tropeção permitiu ao Brest aproximar-se, quinto com 25 pontos, depois de triunfo por tangencial 1-0 em Metz, com o golo solitário a pertencer a Jeremy Le Douaron, aos 75 minutos: o segundo desaire seguido deixa os anfitriões provisoriamente em 12.º, com 16 pontos.

O Estrasburgo voltou aos triunfos após sete jornadas sem o conseguir, graças ao golo tardio do defesa marfinense Abakar Sylla, que aos 90'+7 selou o triunfo por 2-1 sobre o Le Havre, permitindo-lhe estabilizar no 10.º lugar, com 17 pontos, mais um do que o seu adversário.

Ainda este domingo o Lyon recebe o Toulouse e o Marselha visita o Lorient.