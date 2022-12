Lille de Paulo Fonseca não perdoa

É certo que se tratam de jogos particulares, mas o Lille aproveitou com mestria a pausa do Campeonato do Mundo para aquecer os motores. Ontem goleou (4-1) o Nápoles, que é somente o líder isolado (e invencível) da liga italiana. E até poderia dar-se o caso da turma napolitana ter apresentado um onze muito alternativo, mas nem dá para usar essa desculpa, pois jogaram alguns dos habituais titulares, entre os quais Mário Rui. Do lado do Lille, José Fonte, Tiago Djaló e André Gomes atuaram de início, mas a vitória foi alcançada graças aos golos de Diakité, Jonathan David, Ounas e Bamba. Perto do fim, Raspadori marcou para o Nápoles. Esta foi a quarta vitória em cinco particulares disputados pela turma de Paulo Fonseca. A liga francesa volta na próxima quarta-feira.

Gelson Martins marca

Nos restantes jogos de preparação do dia, destaque para Gelson Martins, que marcou um golo na vitória (4-2) do Monaco sobre o Leeds. Já Tottenham e Nice empataram a um golo.