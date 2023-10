Lille de Paulo Fonseca vence e impede Monaco de reassumir liderança da Liga francesa

O Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, venceu este domingo o Monaco por 2-0, impedindo os monegascos de recuperarem a liderança da Liga francesa, que passou a ser ocupada pelo Nice, à passagem da 10.ª jornada.

A equipa anfitriã resolveu a questão ainda durante a primeira parte, graças aos golos marcados aos 32 minutos, pelo avançado angolano Ivan Cavaleiro - que já passou pelo Benfica -, e aos 42', por intermédio do defesa Bafode Diakite, ambos após assistências do kosovar Edon Zhegrova.

O Lille, que contou com o defesa português Tiago Santos nos últimos minutos do jogo, consolidou o quarto lugar no campeonato e reduziu de cinco para dois pontos o atraso relativamente ao Mónaco, que caiu para a terceira posição, a última de acesso direto à Liga dos Campeões da próxima época.

O Mónaco partiu para este fim de semana no comando da Ligue 1, mas foi ultrapassado pelo Nice, que se impôs em casa ao Marselha, por 1-0, no sábado, e pelo Paris Saint-Germain, vencedor do confronto em Brest, por sofrido 3-2, agora com dois e um ponto de vantagem sobre a equipa do Principado, respetivamente.

A equipa parisiense, com os internacionais portugueses Danilo Pereira e Gonçalo Ramos a titular e Vitinha como suplente utilizado, na segunda parte, chegou com relativa facilidade a uma vantagem de 2-0, com golos de Zaire-Emery, aos 16 minutos, e Mbappé, aos 28', mas consentiu a igualdade à equipa casa.

O Brest marcou por Mounie, aos 43 minutos, e Le Douaron, aos 52', e pareceu acreditar que podia sair da ronda com pontos, não fosse a intervenção do videoárbitro (VAR), a chamar o árbitro para rever um lance passível de penálti.

Chamado a converter, Mbappé viu o guarda-redes Bizot negar-lhe o golo, mas, ato contínuo, na recarga, o avançado internacional francês acabou mesmo por marcar, aos 89 minutos, naquele que foi o seu segundo golo no jogo e 10.º na Ligue 1.

Com dificuldades no capítulo da finalização continua Gonçalo Ramos, segundo melhor marcador da Liga portuguesa na última época, com 19 golos, pelo Benfica, e que pelo bicampeão francês apenas contabiliza dois no campeonato.

Nos outros jogos realizados este domingo, o Montpellier venceu por 3-0 na receção ao Toulouse, com um bis do nigeriano Akor Adams, segundo melhor marcador da prova, com sete remates certeiros, enquanto Metz e Le Havre ficaram-se por um empate 0-0.