Lille e Marselha impedidos de ter adeptos nos jogos fora na Liga francesa

Os adeptos de Lille e Marselha estão proibidos de marcarem presença nos jogos fora das suas equipas até final da temporada, devido aos recentes episódios de violência nos estádios, anunciou hoje a Liga Francesa de Futebol (LFP).

Esta decisão do Comité Disciplinar do organismo surge depois do caso mais recente de violência, quando na última quinta-feira, em jogo da Liga Europa, no Stade Vélodrome, o Marselha-Galatasaray esteve interrompido mais de 10 minutos, por causa dos distúrbios causados pelos adeptos das duas equipas.

Já esta temporada, cerca de 50 adeptos do Marselha invadiram o relvado num encontro com o Angers e deslocaram-se à bancada em que se situavam os adeptos rivais e, em agosto, o duelo entre Nice e Marselha foi primeiro suspenso e depois adiado, igualmente devido a problemas vindo das bancadas.

O dérbi do norte entre Lens e Lille também teve problemas, com o comportamento dos adeptos a obrigar a uma interrupção da partida de cerca de 30 minutos.

Além de proibir a presença de adeptos nos jogos fora, a LFP aplicou também aos dois clubes a dedução, de forma suspensa, de um ponto na classificação do campeonato, que será aplicada caso não cumpram o primeiro castigo.

Lens e Angers foram punidos com dois jogos à porta fechada, castigo que já cumpriram nas últimas rondas.

No Lille, atual campeão francês, atuam os portugueses José Fonte, Tiago Djaló, Renato Sanches e Xeka.





