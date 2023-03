"O jogador ideal" e as "novas ideias": Paulo Fonseca e Angel Gomes trocam elogios

Angel Gomes, jogador do Lille

Paulo Fonseca e Angel Gomes, treinador e jogador do Lille, respetivamente, estiveram na conferência de impresa de antevisão do jogo com o Lyon e aproveitaram para trocar... elogios."É um jogador muito inteligente, entende bem o nosso jogo, os espaços. É verdade que pode jogar em diferentes posições, mas ele é realmente muito inteligente. É fácil trabalhar com ele, porque ele compreende muito bem o que nós queremos e o que nós temos de fazer nos diferentes momentos do jogo. Ter a bola, encontrar os espaços. É um jogador ideal para o nosso jogo", disse Paulo Fonseca sobre Angel Gomes.Antes, o inglês - tem nacionalidade portuguesa e já representou o Boavista - realçou as mudanças operadas pelo treinador: "Com o Paulo Fonseca temos novas ideias. As suas ideias agradam à equipa e a mim próprio. O que mudou com o novo treinador esta época é principalmente a nível tático. O treinador permite-me jogar, principalmente em posições onde não teria jogado devido à minha constituição física, é fantástico. Para mim é fantástico que ele dê oportunidades e me deixe jogar sempre. Ele dá-me muita confiança e as suas ideias são muito importantes para a equipa".O Lille é 6.º classificado da Ligue 1, a um ponto do último lugar que dá acesso às provas europeias.