Oficial: Ivan Cavaleiro é reforço do Lille de Paulo Fonseca

O Lille, orientado por Paulo Fonseca, anunciou esta quinta-feira a contratação de Ivan Cavaleiro, que chega proveniente do Fulham, e assina por uma temporada, com mais uma de opção.Na temporada passada, o extremo de 29 anos jogou no Alanyaspor, da Turquia, onde marcou quatro golos em 25 jogos, por empréstimo do Fulham.Aos meios de comunicação do clube francês, Ivan Cavaleiro mostrou-se muito entusiasmado com o novo desafio na carreira: "Estou feliz por ser jogador do Lille. Fui muito bem recebido pelo clube e pelas pessoas que trabalham aqui. É um dia muito especial para mim e gostaria de agradecer a todos. Já joguei na Ligue 1 e, na altura, não tive uma época à altura das minhas expectativas. Por isso, estou de volta com a determinação de trazer muita energia e motivação à equipa. O meu objetivo é ganhar, ajudar os meus companheiros e o clube, marcar golos e assistir. Vou dar o meu melhor", atirou.