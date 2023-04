Os números de Paulo Fonseca no Lille que fazem lembrar outras épocas de sucesso

Paulo Fonseca tem razões para sorrir na primeira época como treinador do Lille. O emblema do Norte de França venceu o Lorient por 3-1 e, à 29.ª jornada, encontra-se no 5.º lugar, posição que dá acesso ao playoff da Liga Conferência. Além do que diz a tabela, existem outros registos do treinador português.Para começar,(8 vitórias e 4 empates), fixando a melhor série do clube desde 2010/11 (14 jogos sem perder, 11 vitórias 3 empates). Nessa temporada, os 'dogues' foram campeões franceses.(contra o PSG por 4-3 Lille e Nice por 1-0), somando 8 vitórias e 6 empates. Ainda no que diz respeito a estas contas,- acumulou 29 - atrás de Marselha (33), Mónaco e Reims (30).E em comparação com outros treinadores do clube,na Ligue 1 desde René Girard em 2013/14 (53) - Lille terminou em 3.º lugar.