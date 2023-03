Paulo Fonseca chama José Fonte

José Fonte é um dos 20 convocados (André Gomes também está no lote) de Paulo Fonseca para o jogo de hoje do Lille com o Lyon de Anthony Lopes, a contar para a 27ª jornada da Ligue 1. Porém, o técnico não dá a presença do central como certa. “Tem um problema nos adutores, não sei se pode jogar”, refere Fonseca, que não conta mais esta época com Tiago Djaló, o qual sofreu uma grave lesão no joelho: “É um grande problema para ele e para a equipa. Estava a jogar muito bem e a atravessar um bom momento.”

Angel Gomes, médio ofensivo do Lille, elogia Bernardo Silva: “O melhor na minha posição é o Bernardo!”