Paulo Fonseca com confiança

Após as primeiras semanas de trabalho no Lille, Paulo Fonseca fez ontem um balanço positivo, apesar de admitir que há muito por fazer. “Ainda precisamos de tempo, mas os jogadores estão muito focados, trabalham muito. Eles entenderam o que eu queria e as táticas que queremos colocar em prática”, salientou.

Q uestionado sobre reforços, o técnico português assumiu que ainda aguarda por mais contratações, sobretudo no setor defensivo. “Esperamos contar com mais um lateral esquerdo e um lateral direito com características mais defensivas. Pretendemos jogar com quatro defesas atrás”, frisou. Paulo Fonseca garantiu ainda que a equipa estará preparada para a Ligue 1. “Não estou preocupado, estou confiante. Tenho tido um bom feedback dos jogadores e estou convencido de que vamos estar prontos para o início da temporada”, concluiu.





: R. R.