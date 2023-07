Paulo Fonseca começa a ganhar

No primeiro teste da pré-temporada, o Lille não teve problemas em confirmar a superioridade sobre o Dunkerque, vencendo por 3-1. Numa partida disputada à porta fechada no centro de treinos do 5º classificado a última Ligue 1, a equipa orientada por Paulo Fonseca, que já contou com o lateral português Tiago Santos (ex-Estoril) a titular, marcou por Messoussa (10’) , Cabella (29’) e Ferrah (90’). Boissier (85’) reduziu pelos visitantes, que subiram este ano ao 2º escalão gaulês. Além de Tiago Santos, o outro reforço garantido pelo Lille este defeso também já alinhou: o médio islandês Hákon Haraldsson (ex-Copenhaga) entrou no início da segunda parte.

Paulo Fonseca tem novo teste agendado já para sábado, com o Cercle Brugge, seguindo-se jogos frente a Le Havre (dia 26) e Brentford (5 de agosto).