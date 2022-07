Paulo Fonseca dá cinco na estreia pelo Lille

Paulo Fonseca começou a aventura no Lille com o pé direito. Depois de quase duas semanas de treinos, os dogues fizeram o primeiro teste e golearam o Dunkerque, do terceiro escalão, por esclarecedores 5-0 num encontro com duas partes de 40 minutos realizado à porta fechada em Domaine de Luchin.

José Fonte, que aos 38 anos inicia a quinta temporada ao serviço do Lille, foi o único português em campo, envergando a braçadeira de capitão. O central, que atuou apenas na primeira parte, viu Jonathan David bisar (12’ e 32’) e o jovem de 16 anos Burlet (39’) faturar, com Bamba (57’) e Bradaric (61’) a selarem o primeiro triunfo de 2022/23.

Ainda em França, Lyon e Dinamo Kiev disputaram dois particulares no mesmo dia (um às 17h e outro às 20h). O clube ucraniano venceu o primeiro (3-1) e a equipa de Anthony Lopes levou a melhor no segundo (3-0).