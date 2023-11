Paulo Fonseca elogia jogadores do Lille e é 'obrigado' a esticar a folga

Foi no domingo que o Lille bateu o Monaco por 2-0, vitória que ajuda a equipa do Norte de França a fixar-se no 4.º lugar. Dias depois, o Lille partilhou um vídeo com o discurso de Paulo Fonseca no balneário com vários elogios à equipa, com palavras como "fantástico" e magnífico". E os jogadores aproveitaram a onda positiva para 'pedinchar' mais horas de folga. Assim, em vez de o regresso ter sido na terça-feira de manhã, após a segunda-feira livre dada pelo técnico, o português acedeu ao pedido de adiar o treino para a parte da tarde.Isto surge numa altura em que o Lille vive uma das melhores fases da época. São três vitórias seguidas em todas as provas, em casa, com 5 golos marcados e apenas um golo sofrido - nas ultimas quatro jornadas na Ligue 1 acumulou 10 pontos. Juntanto todas as competições são 6 jogos sem perder. Em comparação com a época passada, em que Paulo Fonseca já era o treinador, o Lille ocupava o 7.º lugar com 16 pontos em 2022/23; esta temporada está na 4.ª posição com 18. À frente do Lille na Ligue 1 estão Monaco (20 pontos), PSG (21) e a equipa-sensação Nice (22).