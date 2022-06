Paulo Fonseca já sabe o quer no Lille: «Equipa ofensiva, corajosa, com uma atitude exemplar»

Paulo Fonseca assinou um contrato válido por duas temporadas com o Lille, emblema que finalizou a última edição da Ligue 1 na 10.ª posição. Apresentado oficialmente esta quinta-feira, o português de 49 anos far-se-á acompanhar nesta aventura por Jorge Maciel [treinador adjunto, que transitou do Benfica para o clube gaulês em 2019/20], Paulo Mourão [preparador físico], António Ferreira [treinador de guarda-redes] e Tiago Leal [analista]. Aos meios do clube, Palo Fonseca já deu conta do que quer para a sua equipa e não escondeu a ambição.Estou muito entusiasmado e ansioso por começar a trabalhar com o staff e jogadores neste ambiente excepcional que há no Domaine de Luchin. Portanto, a minha primeira sensação é, na realidade, esta: espantosa!Sei que o LOSC é um clube grande e histórico do campeonato francês, que ganhou a Ligue 1 há um ano atrás. Segui esta equipa de muito perto na época passada. Agora vamos ver o que podemos construir aqui. Como eu disse, estou realmente ansioso por isso. Penso que podemos construir uma equipa forte que jogue bom futebol.Sim, claro que sim. Não posso mencionar tudo aqui hoje, mas gosto que a minha equipa domine o jogo. Quero uma equipa ofensiva, corajosa, com uma atitude exemplar no terreno. A ideia principal, e isto é realmente algo claro e importante para mim, é construir uma equipa que deixe os seus adeptos orgulhosos, mesmo nos momentos em que não ganha. É apresentado como um treinador bastante ofensivo, com uma filosofia muito precisa.Não quero dar demasiados pormenores sobre a forma como vamos jogar. Quero apresentar primeiro o meu projeto aos jogadores. Mas como eu disse, sou um treinador que gosta de futebol ofensivo. Gosto que a minha equipa tome a iniciativa, tente dominar os seus adversários, arrisque e seja sólida quando perde a bola, com reações rápidas e forte pressão. Penso que essa é a ideia principal do que queremos pôr em prática no LOSC.Sim, sem dúvida. Como treinadores, penso que temos sempre a ambição de produzir futebol bonito para os nossos adeptos. Mesmo quando treinei equipas mais pequenas, sempre pensei que se tivermos a coragem de tentar dominar, de tomar a iniciativa, aumentamos as nossas hipóteses de vencer. Sempre mantive essa mentalidade, em todos os clubes em que estive. E acredito que será o mesmo com o LOSC. Não importa se jogamos com um adversário melhor, quero uma equipa com uma atitude forte.Não vamos iniciar a preparação com todos os nossos jogadores. Voltarão pouco a pouco. Depois começaremos a construir a equipa, para explicar aos jogadores os nossos princípios de jogo, o que queremos ser no campo. Haverá muito trabalho, é claro. Trabalharemos diferentes ideias, diferentes conceitos do jogo. Será trabalhoso, mas estou convencido que, com o staff, com o apoio dos adeptos e com o plantel que vamos construir, seremos uma boa equipa.(sem hesitação) É um dos melhores! Para mim, a Ligue 1 é realmente uma das ligas mais fortes. É também por isso que estou aqui. Eu queria treinar numa grande liga e a Francesa é uma das melhores da Europa. Este campeonato é muito competitivo, com características muito específicas. Estou habituado a observar, a observar a Ligue 1. Terei de me adaptar a ela, não será um problema para mim. E também acredito que posso trazer novas ideias para a equipa.Já estive uma vez em Lille, para um jogo de pré-época com a AS Roma. Ainda não conheço muito bem a cidade, mas pelo que já vi do centro da cidade, é realmente bonita. Muitas pessoas têm-me dito coisas muito positivas sobre Lille e a sua gente. Estou também muito entusiasmado por saber mais sobre a região. A minha primeira impressão é muito boa.(sorri) Sei que a França é um destino em que muitos portugueses escolheram para viver e trabalhar ao longo da nossa história. Foi-me dito que existe uma grande comunidade portuguesa aqui em Lille e no Norte. Estou muito aberto à ideia de conhecer os meus compatriotas que vivem aqui, de conhecer restaurantes portugueses, por exemplo, e ir lá. Gostaria de ter esta oportunidade.Mesmo antes de pôr os pés aqui, recebi muitas mensagens de fãs de Lille nas redes sociais. Gostaria apenas de lhes dizer que estou muito ansioso e motivado para começar o meu trabalho com o LOSC. Quero construir uma equipa que os deixe orgulhosos em cada jogo. Claro que não vamos ganhar todos os jogos, mas quero construir uma equipa que tenha a ambição de os ganhar a todos, e uma equipa corajosa. Imagino que também estejam entusiasmados com a nova temporada e espero que nos apoiem em todos os jogos e que os possamos fazer felizes.