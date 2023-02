Paulo Fonseca, o treinador "romântico": «Tento construir algo que dê prazer aos que amam o futebol»

Paulo Fonseca concedeu uma entrevista ao 'Joga', podcast da RMC Sport dedicado ao futebol português. Entre vários temas, o treinador do Lille respondeu a quem, como o médio André Gomes que também está no Lille, o apelida de romântico no futebol."(Risos). Todos dizem isso, a começar pela minha mulher. Até ela diz que na minha profissão, o sou. E sou porque tenho uma paixão profunda pelo que faço. Talvez seja por isso que as pessoas dizem que sou romântico. Vejo o futebol como uma paixão, como um espectáculo e nós, como treinadores, temos de dar um bom espectáculo. Temos de agradar às pessoas que vão ao estádio. É isso que tento fazer: construir algo que dê prazer aos que amam futebol", atirou Paulo Fonseca.O técnico português reforçou essa visão romântica com a forma como lida com os resultados. "Não sou resultadista de todo. Francamente. Para mim, não se trata só de ganhar, mas como se ganha. Às vezes perco e chego a casa tranquilo; às vezes ganho e chego a casa preocupado. Tudo depende do que aconteceu no jogo: se jogámos bem, se jogámos o nosso jogo. Não sou resultadista e no dia em que sentir que o fui, deixo o futebol", garantiu o técnico do Lille.