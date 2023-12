Paulo Fonseca pede "coragem" para surpreender o PSG

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na época passada, a receção do Lille ao PSG acabou com a equipa de Paulo Fonseca goleada (1-7). Hoje, o técnico português espera um desfecho diferente. "O ano passado foi muito difícil perder. Agora, queremos estar mais equilibrados. O mais importante é ter coragem para fazer o nosso jogo, ter a iniciativa e a bola. E será preciso defender bem", referiu Fonseca, destacando que o PSG "é mais uma equipa" com Luis Enrique: "Já não têm Neymar ou Messi mas têm Dembélé e jogadores mais fortes coletivamente."

Elogios de Luis Enrique

O técnico do PSG deixou também elogios ao Lille e a Paulo Fonseca. "É uma equipa que joga muito bem com bola, Fonseca é um treinador de alto nível. É também uma das equipas que sofre menos golos e gosto muito da forma como jogam sem bola", disse Luis Enrique, que voltou a destacar o papel de Vitinha nos parisienses: "Pode jogar como 8, como 6, mas vai ter mais tempo como 6. Quando se quer jogar e se tem qualidade, pode-se jogar em muitos sítios. Tenho a certeza de que ele preferia jogar na sua posição natural, mas tem essa mentalidade de alto nível para jogar em diferentes posições."