Paulo Fonseca: «Se os adeptos não estão contentes, eu posso ir embora»

Paulo Fonseca : « Si les supporters ne sont pas contents, je peux m'en aller »



O Lille orientado por Paulo Fonseca empatou () esta segunda-feira na receção ao Reims. Em declarações no final do encontro, o treinador português deixou duras críticas aos adeptos que assobiaram a equipa durante o encontro, deixando em aberto a possibilidade de abandonar o comando técnico do clube."Se não estão contentes [os adeptos], eu posso ir embora. Falem com o presidente. Eu posso ir embora, é simples para mim. Também estou muito desapontado com os nossos adeptos. Sempre nos apoiaram, mas hoje fizeram exatamente o contrário quando a equipa mais precisou deles. É uma vergonha. Os jogadores jogam como eu peço, se há um culpado sou eu, não os jogadores. Eles têm que protestar contra mim, não contra os jogadores", atirou Paulo Fonseca, em declarações na conferência de imprensa.