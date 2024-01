Paulo Fonseca sem poupanças

O Lille estreia-se hoje na Taça de França de 2023/24 e tem pela frente os amadores do Golden Lion, da Martinica, território ultramarino francês – o campeonato local não prevê a subida aos escalões nacionais, mas o campeão apura-se para a Taça. E apesar da diferença de valores, Paulo Fonseca prometeu ontem não fazer poupanças. "Temos que respeitar o adversário. É importante jogar com a melhor equipa", lembrou o técnico português, que regista seis baixas: os lesionados Diakité, Cabella, Tiago Djaló e Ivan Cavaleiro juntam-se a Bentaleb e Ounas, que estão ao serviço da seleção argelina.

Nos jogos de ontem, o Nantes goleou (4-1) em Pau, mas estava a perder ao intervalo. A surpresa do dia foi a vitória (1-0) do Feignies, do 4º escalão, sobre o Quevilly-Rouen, da Ligue 2. Já o Clermont afastou o Metz no desempate por penáltis (3-1).