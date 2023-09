Paulo Fonseca: «Somos a única equipa da Ligue 1 a competir na Europa apenas com um avançado…»

Paulo Fonseca admite que ficou decionado com a atuação do Lille no mercado de transferências, nomeadamente no que diz respeito ao avançado que ficou por contratar ( tal como Record noticiou, Musa foi um dos jogadores equacionados )."Honestamente, estou muito dececionado. Somos talvez a única equipa da Ligue 1 a competir na Europa com apenas um avançado. É difícil. OJonathan [David] percorreu 17 km no último jogo [contra o Rijeka]. Será difícil vê-lo nas mesmas condições com o Montpellier amanhã. Devo falar honestamente. Neste momento não temos capacidade para lutar como as outras equipas, para ter os mesmos objetivos. Não vou falar do Monaco que gastou três vezes mais em jogador [Balogun] do que nós. Nem do Rennes, nem do Marselha, nem do PSG. Mas vejo o Reims, que gastou 60 milhões de euros, o Estrasburgo mais de 50 milhões de euros… Outras equipas fizeram grandes investimentos. Entendo que o clube tem limitações, mas temos de ser realistas. Não temos as mesmas condições das outras equipas. No entanto, acredito muito nos nossos jogadores. Faremos tudo para ter uma boa temporada apesar de tudo", analisou o técnico português.A quantidade de soluções é algo que preocupa Paulo Fonseca. "Tudo o que posso dizer é que jogar Ligue 1 e Conference League será difícil com este plantel. Não temos muitas opções para jogar a cada três dias. Não entendo por que jogamos no domingo às 15h [14h em Portugal], menos de 60 horas depois do nosso último jogo. Enquanto aqueles que jogam depois de nós, como Lyon, PSG ou Nice, não jogaram na quinta-feira", acrescentou.