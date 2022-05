Polícia realiza buscas no Lille

A polícia francesa deslocou-se ontem à sede do Lille, emblema onde atuam os portugueses José Fonte, Renato Sanches, Tiago Djaló e Xeka, para fazer buscas relacionadas com procedimentos em torno de transferências e interrogar Julien Mordacq, administrador jurídico dos dogues. Ora, a mudança do avançado nigeriano Victor Osimhen para o Nápoles em setembro de 2020 por 71,3 milhões de euros é o principal negócio a ser investigado. As informações das condições de pagamento e os intermediários envolvidos são ainda desconhecidos.