Portugueses de pé quente no Lille: veja os golos de Renato Sanches e Xeka

.@Ligue1UberEats | Rennes 0 x 1 Lille



Há golo tuga, XEKA Mas o passe do Renato #Ligue1ELEVEN pic.twitter.com/Fbbq2CoAS3 — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) December 1, 2021

O Lille joga esta noite no reduto do Rennes e chegou ao intervalo a vencer por 2-0 graças a dois golos com assinatura portuguesa. Xeka abriu o ativo aos 31 minutos e Renato Sanches ampliou a contagem aos 45'.