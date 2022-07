Presidente do Lille garante: «Paris SG ainda não apresentou proposta por Renato Sanches»

O futuro de Renato Sanches é uma das grandes incógnitas do Lille e nos últimos dias falou-se na imprensa francesa de que o Paris SG teria entrado na corrida e teria até já apresentado uma oferta pelo português. Contudo, segundo revelou Olivier Létang esta quinta-feira em conferência de imprensa, até ao momento não chegou qualquer proposta. O que o presidente do Lille confirma é o interesse de um "grande europeu", que já apresentou uma oferta. Sem revelar nomes, tudo indica que este clube seja o AC Milan."Há jogadores que podem sair e jogadores que não podem sair. Sem falar de nomes hoje, queremos manter uma equipa competitiva. O Renato é um dos jogadores que tem mais um ano de contrato. Ele podia ou devia ter ido para o Barcelona no verão passado, antes de se lesionar no menisco. Até ao momento não tivemos nenhum contacto do Paris SG. Vimos imensos rumores sobre ofertas, mas não nos chegou nenhuma. Outros clubes estão interessados, especialmente um grande europeu, que já nos fizeram propostas. É essa a situação com o Renato", disse o líder do clube, que agora é orientado por Paulo Fonseca.